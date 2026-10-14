Rudraprayag News: केदारनाथ में यूट्यूबर से मारपीट का आरोप

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केदारनाथ/फाटा। केदारनाथ धाम में एक यूट्यूबर के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस को दी तहरीर में यूट्यूबर दिनेश सिंह ने ललित महाराज पर डंडे से हमला करने का आरोप लगाया। कहा कि हमले से उनके हाथों में चोटें आई हैं। केदारनाथ चौकी प्रभारी मनोज नेगी ने बताया कि तहरीर में बताया गया कि बुधवार सुबह दिनेश सिंह केदारनाथ धाम में वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान ललित महाराज ने उनसे मारपीट की है। तीर्थपुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से केदारनाथ धाम की गरिमा प्रभावित होती है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोनप्रयाग सुरेश बलूनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद