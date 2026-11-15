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केदारनाथ में बर्फबारी, निचले इलाकों में सर्द हवाएं
बदलते मौसम के चलते हिमालय क्षेत्र में वर्षा और बर्फबारी का क्रम जारी है। रविवार को केदारनाथ में शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच बर्फबारी हुई। जिससे सर्द हवाएं चलने लगी है। इन दोनों केदारनाथ में भगवान केदारनाथ के कपाट बंद है। यहां सुरक्षा में आइटीबीपी, पुलिसकर्मी तैनात है। बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। सोनप्रयाग के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरेश बलूनी ने बताया कि केदारनाथ में शाम के समय बर्फबारी से निचले इलाकों में भी ठंडी हवाएं चल रही है। उन्होंने बताया कि गौरीकुंड, सोनप्रयाग में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। शाम होते ही जनपद में बारिश तेज हो गई और जनपद के तापमान में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई है।
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