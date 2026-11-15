Rudraprayag News: झाड़ियों में मिला लापता युवक

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रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के तिलनी क्षेत्र से लापता हुए युवक को एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने झाड़ियों से सकुशल रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद युवक को 108 एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि रविवार सुबह 10:13 बजे सतवीर सिंह रावत ने युवक के लापता होने की सूचना दी। आशीष (32) विगत शाम से लापता था। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। युवक के कपड़े और जूते गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, रुद्रप्रयाग के समीप ग्राम सिलनी में सड़क किनारे नदी के ऊपर पहाड़ी पर मिले थे। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन अधिकारी ने एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया। टीमों ने खोजबीन और रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को पहाड़ी के बीच झाड़ियों से सकुशल बाहर निकाला। युवक आशीष (32) निवासी तिलनी, रुद्रप्रयाग का रहने वाला है। संवाद

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