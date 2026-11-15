Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Leopard enters house bathroom while chasing a dog

Rudraprayag News: कुत्ते का पीछा करते हुए मकान के बाथरूम में घुसा गुलदार

Sun, 15 Nov 2026 05:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 15 Nov 2026 05:28 PM IST
विज्ञापन
Leopard enters house bathroom while chasing a dog
सुमाड़ी बाजार का मामला, 6 घंटे तक रहे बंद
विज्ञापन

वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रेंकुलाइज कर निकाला
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग/जखोली। सुमाड़ी बाजार में रात के समय एक गुलदार कुत्ते का पीछा करते हुए दिनेश चंद्र थपलियाल के मकान की दूसरी मंजिल पर बने बाथरूम में जा घुसा। बाथरूम का दरवाजा अचानक बंद होने से गुलदार अंदर ही कैद हो गया। सुबह परिवार के सदस्य को बाथरूम से गुर्राने की आवाज सुनाई दी तो घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर गुलदार को ट्रेंकुलाइज किया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं कुत्ता और गुलदार करीब छह घंटे तक बाथरूम में बंद रहे लेकिन गुलदार ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक लावारिस कुत्ता दिनेश चंद्र थपलियाल के मकान की दूसरी मंजिल पर बने बाथरूम में घुस गया था। उसका पीछा करते हुए गुलदार भी अंदर पहुंच गया। इसी दौरान अचानक दरवाजा बंद हो गया और कुत्ता व गुलदार बाथरूम में बंद हो गए। सुबह करीब साढ़े चार बजे परिवार का एक सदस्य बाथरूम गया तो अंदर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सुबह पांच बजे वन विभाग को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और क्षेत्र में दहशत फैल गई।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सहायक उप वन संरक्षक डॉ. दिवाकर पंत ने बताया कि घटनास्थल पर पिंजरा लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। ऐसे में गुलदार को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक तरीका अपनाया गया। रेस्क्यू टीम ने गुलदार को ट्रेंकुलाइज किया और सुबह 10 बजे उसे बाहर निकाल लिया। अभियान में सहायक उप वन संरक्षक डॉ. दिवाकर पंत, वन क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी उत्तरी जखोली, वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल तथा वन आरक्षी आशीष सिंह, यशवंत सिंह कठैत और रणवीर सिंह शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


वन विभाग ने दी सलाह
वन विभाग ने लोगों से बाजारों और कस्बों में मांस की दुकानों से निकलने वाले अतिरिक्त मांस को आबादी से दूर जमीन में दबाने की अपील की। कहा कि घरों के आसपास झाड़ियों की नियमित सफाई रखें तथा घास और चारा लेने जंगल जाते समय समूह में जाएं। सहायक उप वन संरक्षक डॉ. दिवाकर पंत ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन्यजीवों की संख्या का वैज्ञानिक आकलन और क्षेत्र की वहन क्षमता के अनुसार प्रबंधन जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed