Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   The highway has turned into a series of potholes.

Rudraprayag News: गड्ढों में तब्दील हो गया हाईवे

Sun, 15 Nov 2026 05:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 15 Nov 2026 05:34 PM IST
विज्ञापन
The highway has turned into a series of potholes.
मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद फिर उभर रहे गहरे गड्ढे
विज्ञापन

फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के दावों के बीच जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में डाट पुलिया के समीप नेशनल हाईवे गड्ढों में तब्दील हो गया है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। विभाग की ओर से बार-बार मरम्मत के बावजूद कुछ ही दिनों में सड़क की स्थिति फिर बिगड़ जाती है जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

इस खस्ताहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट और नेता लक्ष्मण सिंह रावत ने आरोप लगाया कि गड्ढा मुक्त अभियान के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी हो रही है और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण सड़कें टिक नहीं पा रही हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी पर भी निशाना साधा। कहा कि वह खुद इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जनपद में सड़कों की लंबाई अधिक होने के कारण सभी मार्गों का ट्रीटमेंट करने में समय लग रहा है। जल्द सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed