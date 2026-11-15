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Rudraprayag News: क्षय रोगियों को पोषण आहार बांटा

Sun, 15 Nov 2026 05:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 15 Nov 2026 05:42 PM IST
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Nutritious food distributed to tuberculosis patients
रुद्रप्रयाग। जिला अस्पताल में हंस कल्चरल सेंटर के माध्यम से 10 क्षय रोगियों को पोषण आहार वितरित किया गया। हंस कल्चरल सेंटर के माध्यम से यह कार्यक्रम राज्य के विभिन्न स्थलों पर कई वर्षों से किया जा रहा है। इस अवसर पर पूनम किमोठी ने रोगियों को नियमित रूप से दवाई लेने और सफाई के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि कोई समस्या होने पर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जहां से उपचार चल रहा हो वहां संपर्क करें। इस अवसर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. कुणाल चौधरी, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी लखपत सिंह, पैथोलॉजिस्ट डॉ. मनीष कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कालिका भट्ट, डीपीएस सुनील राण, हरीश चौधरी, सुषमा गुसाईं आदि उपस्थित रहे। संवाद
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