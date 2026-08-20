बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Pithoragarh: Rules being flouted; children and parents facing difficulties.

पिथौरागढ़: नियमों का उड़ रहा है मखौल, समस्या झेल रहे बच्चे और अभिभावक

Arvind Kumar अरविंद कुमार
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:01 AM IST
Pithoragarh: Rules being flouted; children and parents facing difficulties.
पिथौरागढ़। नगर के भीतर मालवाहक वाहनों की लोडिंग-अनलोडिंग का समय नियमानुसार सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद है। इसके बाद भी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। बृहस्पतिवार सुबह पुलिस लाइन रोड पर भी यही हाल रहा। बच्चों के स्कूल पहुंचने के समय सुबह सवा आठ बजे पुलिस लाइन रोड पर ट्रक से सामान उतारने से जाम लग गया इसमें बड़ी संख्या में स्कूल बसें और अन्य वाहन फंस गए। ऐसे में पौने नौ बजे तक स्कूल पहुंचने की चिंता में अनेक बच्चों, शिक्षकों ने वाहनों से उतरकर पैदल स्कूल जाना ही ठीक समझा। करीब 10 से 12 स्कूल बसें और अन्य वाहन बमुश्किल जाम से निकल सके। इस मार्ग पर आए दिन जाम लगना आम और गंभीर समस्या बन गया है। लोडिंग-अनलोडिंग, सड़क किनारे निर्माण सामग्री डालने सहित वाहनों को आड़ा-तिरछा खड़ा करना इसका प्रमुख कारण है। इसका खामियाजा आए दिन विद्यार्थियों और अन्य लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

फर्रुखाबाद: किसानों के हमले में चार लेखपाल व दो कानूनगो सहित आठ घायल

Farrukhabad: Eight injured, including four Lekhpals and two Kanungos, in attack by farmers
Farrukhabad
20 Aug 2026

CG News: जांजगीर-चांपा में विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

in-charge-minister-op-chaudhary-review-meeting-medical-college-nalanda-campus-work-power-cuts-bad-roads
Chhattisgarh
20 Aug 2026

जेम पोर्टल के नवीन संशोधनों पर हुई कार्यशाला, सरकारी खरीद प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों की दी गई जानकारी

Workshop held on recent amendments to the GeM portal
Kanpur
20 Aug 2026

VIDEO: दिव्यांग एकता समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Divyang Ekta Samiti submitted a memorandum to the SDM in the name of the Chief Minister.
Mainpuri
20 Aug 2026

VIDEO: आगरा में झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव

Heavy rain in Agra motorists drenched
Agra
20 Aug 2026
विज्ञापन

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, शहर में गंदगी का ढेर

Piles of garbage in Ballabgarh due to sanitation workers strike
Faridabad
20 Aug 2026

Video: गुरुग्राम की निकिता ने वुशु प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

Nikita from Gurugram won gold medal in Wushu competition
Gurugram
20 Aug 2026
विज्ञापन

कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर मिला महिला का शव

Woman's body found hanging in the room.
Kaushambi
20 Aug 2026

सोनीपत अकेलेपन से बचाएं बुजुर्गों को, बढ़ें वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक क्लबों की सुविधाएं

Sonipat: Protect the elderly from loneliness; expand facilities at old-age homes and senior citizen clubs.
Sonipat
20 Aug 2026

सरकारी फंड में कटौती और पद खत्म करने से बीपीएस महिला विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर: प्रो. संपत सिंह

BPS Women's University on the verge of closure due to cuts in government funds and the abolition of posts: Prof. Sampat Singh
Sonipat
20 Aug 2026

बहादुरगढ़ कार की टक्कर से स्कूटी सवार सरकारी शिक्षक की मौत के मामले में केस दर्ज

Case registered in connection with the death of a government teacher riding a scooter after being hit by a car in Bahadurgarh.
Jhajjar/Bahadurgarh
20 Aug 2026

राजीव गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए युवा शक्ति आगे आए : ऋषिपाल

Youth power must come forward to build the India of Rajiv Gandhi's dreams: Rishipal
Jind
20 Aug 2026

मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल, शहर में किया प्रदर्शन

Municipal employees strike over demands; stage protest in the city.
Mahendragarh/Narnaul
20 Aug 2026

हाथरस पुलिस ने 109 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर 30 लाख रुपये के फोन लौटाए

हाथरस पुलिस ने 109 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर 30 लाख रुपये के फोन लौटाए
Hathras
20 Aug 2026

अमृतसर में SGPC की बसों के शीशे टूटे, पुलिस ने शुरू की जांच

Glasses of SGPC buses broken in Amritsar
Amritsar
20 Aug 2026

बदलते मौसम में वायरल फीवर का हमला, जिला अस्पताल का पीआईसीयू व चिल्ड्रेन वार्ड फुल

Viral fever attacks in changing weather, PICU and children's ward of district hospital full
Basti
20 Aug 2026

कानपुर: राज्य कर विभाग की अपर आयुक्त से की मुलाकात, व्यापार संगठनों के साथ नियमित बैठक करने की रखी मांग

Kanpur: Meeting held with Additional Commissioner of State Tax Department
Kanpur
20 Aug 2026

गोंडा: तिरंगा रैली निकाल सफाई कर्मचारियों ने उठाई पुरानी पेंशन की मांग

गोंडा: तिरंगा रैली निकाल सफाई कर्मचारियों ने उठाई पुरानी पेंशन की मांग
Gonda
20 Aug 2026

रक्षाबंधन पर कैसे घर आएंगे परदेशी, दिल्ली व मुंबई की ट्रेनों में नो-रूम

How will the foreigners return home on Rakshabandhan? No-rule on Delhi and Mumbai trains
Basti
20 Aug 2026

निचलौल पुलिस पर कांग्रेस ने लगाया अभद्रता का आरोप

Congress accuses Nichlaul police of misconduct.
Maharajganj
20 Aug 2026

स्केटिंग से धार्मिक यात्रा कर लौटे दो युवा, सक्सेना चौराहे पर हुआ स्वागत

Two youths returned from a religious pilgrimage undertaken on skates; they were welcomed at Saxena Crossing.
Maharajganj
20 Aug 2026

रायबरेली: पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, जनकल्याण शिविर आयोजित

रायबरेली: पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, जनकल्याण शिविर आयोजित
Raebareli
20 Aug 2026

अंबेडकरनगर: जमीन के लिए भाभी और उसके भतीजे ने की गला घोंटकर हत्या, करंट से दुर्घटना दिखाने की कोशिश

अंबेडकरनगर: जमीन के लिए भाभी और उसके भतीजे ने की गला घोंटकर हत्या, करंट से दुर्घटना दिखाने की कोशिश
Ambedkar Nagar
20 Aug 2026

VIDEO: आगरा पहुंचा जापानी प्रतिनिधिमंडल, ताज की खूबसूरती देख हुआ मंत्रमुग्ध

delegation of CEO from Japanese companies visited Taj Mahal in agra
Agra
20 Aug 2026

वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सीपी और डीएम, VIDEO

CP and DM visit flood-affected areas of Varanasi
Varanasi
20 Aug 2026

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, VIDEO

Employees take out 'Tiranga Yatra' demanding restoration of the old pension scheme
Azamgarh
20 Aug 2026

डिजिटल अरेस्ट कर 26.70 लाख की साइबर ठगी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार ;video

Cunning criminal arrested for cyber fraud worth ₹26.70 lakh via 'digital arrest'
Azamgarh
20 Aug 2026

आजमगढ़ में परिषदीय विद्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक;video

Ban on the entry of outsiders into council schools in Azamgarh
Azamgarh
20 Aug 2026

कानपुर: चार घंटे की जोरदार बारिश से साढ़ थाना परिसर जलमग्न, हवालात और कमरों में भरा पानी

Saadh Police Station, Water Enters Lockup and Rooms
Kanpur
20 Aug 2026

सोलन: जोगिंद्रा बैंक ने 102 वर्ष पूरे किए, 21.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज

Solan: Jogindra Bank completes 102 years, records net profit of ₹21.58 crore.
Solan
20 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed