Pithoragarh News: तीन साल से अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन की योजना, 1500 लोग परेशान

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ग्रामीण खष्टी बल्लभ पांडेय व गोविंद बल्लभ खर्कवाल ने बताया कि नियमित जलापूर्ति न होने से लोग नौलों, धारों और पानी खरीदकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। कार्यदायी संस्था जल संस्थान ने टैंक, पंप हाउस और बोरिंग का कार्य तो पूरा कर लिया लेकिन इसके बाद काम ठप हो गया।सुरेश जोशी और जगदीश गड़कोटी ने बताया कि पूर्व में प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों है। ग्रामीण जमुना दत्त गड़कोटी और हरीश अधिकारी ने पाइप लाइन बिछाने समेत अन्य लंबित कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर योजना पूरी नहीं हुई तो बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।योजना के तहत 1.06 करोड़ रुपये का कार्य पूरा हो चुका है जबकि शेष 3.26 करोड़ रुपये की धनराशि मिलनी बाकी है। प्रेमनगर के पास हैंडपंप का कार्य किया गया है जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं कनेड़ा, डीड़ा और प्रेमनगर के पास ग्रेविटी योजना के तहत कार्य जारी है।