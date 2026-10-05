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Pithoragarh News: बंगापानी के 24 से अधिक गांवों में बिजली गुल

Mon, 05 Oct 2026 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 05 Oct 2026 11:18 PM IST
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Power outage in over 24 villages of Bangapani
बंगापानी(पिथौरागढ़)। तहसील क्षेत्र के 24 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति ठप होने से 10 हजार से अधिक की आबादी परेशान है। यूपीसीएल बिजली लाइन में आई खराबी को दूर करने में नाकाम साबित हुआ है।
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बंगापानी, जारा जिबली, मवानी-दवानी, आलम-दारमा, माणी-धामी, सेरा खर्तोली, सिरतोला, टांगा, लुमती, मेतली सहित क्षेत्र के 24 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति करने वाली लाइन में बीते रविवार देर रात एक बजे के करीब खराबी आ गई थी। ऐसे में इन गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। यूपीसीएल की टीम दूसरे दिन सोमवार को खराबी का पता लगाने में जुटी रही लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। देर रात तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीण परेशान हैं।
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चार्ज न होने से मोबाइल भी शोपीस बने हैं और लोगों के लिए अपनों से बात करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं यूपीसीएल के जेई जैक भट्ट ने कहा कि लुमती के आसपास लाइन में खराबी आने से बिजली आपूर्ति बाधित है। खराबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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