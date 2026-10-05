Pithoragarh News: चिह्नीकरण न होने से वंचित राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी

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खीम पाटनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य निर्माण के संघर्ष में कई लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। लंबे समय बाद भी उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाना उचित नहीं है। आंदोलनकारियों ने सरकार से चिह्नीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और पात्र वंचित आंदोलनकारियों को शीघ्र राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग की। बैठक में इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने पर सहमति बनी। बैठक में हरीश सिंह अधिकारी, सुनील नाथ, गौरी शंकर पंत, जगदीश सिंह और महेश चंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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लोहाघाट (चंपावत)। प्रेमनगर में वंचित राज्य आंदोलनकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद अब तक चिह्नित न किए जाने पर आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वंचित राज्य आंदोलनकारियों के शीघ्र चिह्निकरण की मांग करने का निर्णय लिया गया।