{"_id":"6aaad7973ea71105c00c585a","slug":"video-welcome-to-kumaon-car-rally-in-champawat-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुमाऊं कार रैली का स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंपावत जिला मुख्यालय की सेना छावनी पहुंचने पर कुमाऊं कार रैली का स्वागत किया गया। बेरली से रवाना हुई रैली चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए गुंजी, आदिकैलाश, नाभीढांग तक जाएगा और फिर लिपुलेख होते हुए वापस लौटेगी। रैली में नौ वाहन और नौ लोग शामिल हैं। रैली में देश के अलग-अलग राज्यों के पूर्व सैनिक, महिलाएं शामिल हैं। रैली के माध्यम से कुमाऊं की संस्कृति को बढ़ाने, सीमांत क्षेत्र के विकास, स्थानीय जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रैली 15 से 16 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, विकास गिरी, सेना के अधिकारी मौजूद रहे।

... और पढ़ें