VIDEO: चंपावत के विकास की भावी दिशा पर हुआ व्यापक विचार-विमर्श

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चंपावत। जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनपद में वर्तमान में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा के साथ विकास की भावी दिशा, उपलब्धियों, संभावनाओं एवं जन आकांक्षाओं को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, प्रगतिशील किसानों, स्वयं सहायता समूहों, व्यापारियों, पत्रकारों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विभागीय अधिकारियों ने सहभागिता कर चंपावत के सुनियोजित एवं समग्र विकास को लेकर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।

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