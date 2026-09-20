{"_id":"6ab006bfa72c2e166805fdd4","slug":"video-naini-devi-devra-yatra-begins-in-narayanbagar-after-40-years-thousands-of-devotees-flock-for-darshan-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारायणबगड़ में 40 साल बाद नैणी देवी देवरा यात्रा शुरू, दर्शनों के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारायणबगड़। संस्कृत ग्राम जेठूलाबार डुंग्री में बीते रविवार को नैणी देवी (नागिनी माता) की देवरा यात्रा का 40 वर्षों बाद विधिवत शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर हजारों भक्तगण मां नैणी देवी के दर्शनों के लिए डूंगरी गांव पहुंचे। रविवार सुबह क्षेत्रपाल देवता भूम्याल और अशुलदोण के मंदिर आगमन से घटउद्भव अनुष्ठान शुरू हुआ। ब्रह्मगुरु हरिबल्लभ सती, पुजारी प्रकाश चंद्र सती समेत अन्य आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ घटउद्भव संपन्न कराया। 40 वर्ष पूर्व जमींदोज किए गए घट के बाहर निकलते ही भक्तों ने जयकारे लगाए और पुष्प बरसाए। नैणी भूमि से लाए गए देवी के घट को विधिविधान से नैणी देवी मंदिर जेठूलाबार में स्थापित किया गया।

... और पढ़ें