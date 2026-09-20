सिमली बेस अस्पताल के लिए 11 अक्टूबर से होगी पद यात्रा

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कर्णप्रयाग। सिमली महिला बेस अस्पतालल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर समिति लोगों के साथ मिलकर सिमली से देहरादून तक पदयात्रा निकालेगी। पद यात्रा सिमली में चंडिका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ देहरादून तक होगी। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर को होगा।

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