Chamoli News: किसानों को खेती का प्रशिक्षण दिया

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थराली। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम ने रविवार को पंचायत घर चिड़गा मल्ला में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें किसानों को बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत बनाने के तरीके बताए गए। वैज्ञानिक डॉ. डीसी काला ने रासायनिक उर्वरकों के घातक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से खेतों की मिट्टी स्वस्थ और पोषणयुक्त बनेगी। इससे शुद्ध भोजन मिलेगा। गोमूत्र, गोबर, गुड़, छाछ और नीम के पत्तों से बीज उपचार, फसल पोषण व कीटनाशक बनाने की विधियां प्रशिक्षण में सिखाई गईं। कृषि विज्ञान केंद्र खेती और बागवानी की तकनीक पर भी प्रशिक्षण देता है। इस अवसर पर हेमचंद्र त्रिपाठी, भागीरथी देवी, पुष्पा देवी सहित कई किसान मौजूद थे। संवाद