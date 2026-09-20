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माणा से नशामुक्त भारत अभियान शुरू: सीएम धामी ने दिया नशामुक्ति का संदेश,जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर

Sun, 20 Sep 2026 07:38 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 20 Sep 2026 07:38 PM IST
सार

नशामुक्त भारत अभियान में सजग इंडिया के साथ भारतीय सेना, गढ़वाल स्काउट, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की।

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Drug-Free India Campaign launched from Mana CM Dhami delivers message of de-addiction
माणा में सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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सीमांत गांव माणा से रविवार को सजग इंडिया की ओर से नशामुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अभियान को गंगा से गंगासागर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

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अभियान में सजग इंडिया के साथ भारतीय सेना, गढ़वाल स्काउट, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने भी अभियान में शिरकत की। उन्होंने युवाओं, स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से संवाद कर नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों पर चर्चा की।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। उन्होंने नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। सजग इंडिया के अध्यक्ष ललित जोशी ने कहा कि बदरीविशाल की भूमि से शुरू हुए इस अभियान को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

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