{"_id":"6ad23cf9eef2ab550d01b712","slug":"video-karnaprayag-ramlila-performance-kevat-ferries-ram-and-lakshman-across-the-pindar-river-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्णप्रयाग: रामलीला मंचन...केवट ने राम-लक्ष्मण को पार कराई पिंडर नदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सदाशिव रामलीला कमेटी के मंचन के पांचवें दिन शुक्रवार को केवट ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता को पिंडर नदी पार करवाई। यह मंचन सुभाषनगर के समीप पिंडर नदी के तट पर हुआ। केवट परिवार ने गंगा नदी को साक्षी मानकर चरण वंदना की। श्री राम ने गुहराज को नदी पार कराने के लिए अपनी अंगूठी दी। केवट ने बदले में परिवार के लिए सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। भक्तों के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया

... और पढ़ें