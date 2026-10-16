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चमोली: साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

Fri, 16 Oct 2026 07:23 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:23 PM IST
Chamoli: Awareness is the greatest weapon for protection against cyber crimes
थाना पोखरी पुलिस की ओर से विकासखंड के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, दौड़ा, चांदनीखाल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी और ब्लॉक सभागार पोखरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध के मामले बढ़ने के साथ ही लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
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