चमोली: साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

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थाना पोखरी पुलिस की ओर से विकासखंड के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, दौड़ा, चांदनीखाल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी और ब्लॉक सभागार पोखरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध के मामले बढ़ने के साथ ही लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

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