{"_id":"6ad2202edc23e3e25a0af912","slug":"video-fpo-general-body-meeting-organized-women-are-finding-employment-at-the-local-level-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"एफपीओ आम सभा बैठक का आयोजन, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मिल रहा है रोजगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एफपीओ आम सभा बैठक का आयोजन, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को मिल रहा है रोजगार
हिलांस कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की वित्तीय वर्ष की वार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रीप और एनआरएलएम से जुड़े 20 क्लस्टरों ने भाग लिया। बैठक के मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन पुनीत कुमार रहे। उन्होंने रीप की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पहाड़ों में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार किया जा रहा है। जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है। ब्लॉक सभागार में आयोजित वार्षिक आम सभा में पिछली बैठक की कार्रवाई, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त भुगतान, कृषक उत्पादक संगठन की व्यवसाय गतिविधियां, रणनीति पर चर्चा आदि पर चर्चा की गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।