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वाराणसी: ईगल क्लब की दुर्गा पूजा में युवतियों ने दी गायन की प्रस्तुति

किशन चौबे

Updated Fri, 16 Oct 2026 10:34 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 10:34 PM IST







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वाराणसी में ईगल क्लब की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में युवतियों ने गायन की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गीत-संगीत से पूजा पंडाल में भक्तिमय माहौल बना रहा। ... और पढ़ें

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