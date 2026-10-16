आजमगढ़: पुलिस मुठभेड़ में सराफा चोरी के दो आरोपी घायल, पैर में लगी गोली; बिना नंबर प्लेट की अर्टिगा कार बरामद
जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब पांच बजे पुलिस मुठभेड़ में सराफा चोरी के दो आरोपी घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने सुनील और अनिल, निवासी लालगंज, मिर्जापुर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से बिना नंबर प्लेट की अर्टिगा कार बरामद हुई।
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आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और सराफा चोरी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। हुशामपुर बड़ागांव नहर की पुलिया के पास हुई इस घटना में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल से बिना नंबर प्लेट की एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है।
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के हुशामपुर बड़ागांव नहर की पुलिया के पास पुलिस और सराफा चोरी के आरोपियों का आमना-सामना हुआ। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।
घायल आरोपियों की पहचान सुनील (29) पुत्र छोटक और अनिल (25) पुत्र छोटक के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं। वे मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से बिना नंबर प्लेट की एक अर्टिगा कार बरामद की। पुलिस अब बरामद वाहन के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।
आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस
थानाध्यक्ष निजामाबाद राकेश कुमार सिंह के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाने के साथ ही सराफा चोरी की घटनाओं में उनकी कथित संलिप्तता की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद अर्टिगा कार का इस्तेमाल किन घटनाओं में किया गया था और वाहन किसका है।
पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सराफा चोरी की घटनाओं के संबंध में और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दोनों घायल आरोपियों का जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।