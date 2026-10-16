आजमगढ़: पुलिस मुठभेड़ में सराफा चोरी के दो आरोपी घायल, पैर में लगी गोली; बिना नंबर प्लेट की अर्टिगा कार बरामद

आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस और सराफा चोरी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। हुशामपुर बड़ागांव नहर की पुलिया के पास हुई इस घटना में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल से बिना नंबर प्लेट की एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है।

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पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के हुशामपुर बड़ागांव नहर की पुलिया के पास पुलिस और सराफा चोरी के आरोपियों का आमना-सामना हुआ। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। विज्ञापन



घायल आरोपियों की पहचान सुनील (29) पुत्र छोटक और अनिल (25) पुत्र छोटक के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं। वे मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से बिना नंबर प्लेट की एक अर्टिगा कार बरामद की। पुलिस अब बरामद वाहन के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के हुशामपुर बड़ागांव नहर की पुलिया के पास पुलिस और सराफा चोरी के आरोपियों का आमना-सामना हुआ। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।घायल आरोपियों की पहचान सुनील (29) पुत्र छोटक और अनिल (25) पुत्र छोटक के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं। वे मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से बिना नंबर प्लेट की एक अर्टिगा कार बरामद की। पुलिस अब बरामद वाहन के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।

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