वाराणसी: नमो घाट पर 25 अक्तूबर को होगा एयर शो, वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ पर राफेल-सुखोई भरेंगे उड़ान

राफेल और सुखोई समेत ये विमान दिखाएंगे करतब

एरियल डिस्प्ले में तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड, आईएल-76, आईएल-78, सी-295 और एएन-32 समेत कई विमान शामिल होंगे। इसके अलावा सुखोई-30 एमकेआई और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के विमान भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।



युवाओं को विमानन क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास

वायुसेना के इस आयोजन को आम लोगों और युवाओं को भारतीय वायुसेना से जोड़ने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान दर्शकों को विमानों की उड़ान क्षमता के साथ-साथ एयरक्रू, इंजीनियरों, तकनीशियनों और ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ के समन्वित प्रयासों की झलक भी मिलेगी।

कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को विमानन, एयरोस्पेस तकनीक, नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं के बारे में प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा।



गंगा की पृष्ठभूमि में दिखेगा अनोखा नजारा

‘विंग्स ओवर गंगा’ थीम काशी की शाश्वत गंगा और आधुनिक भारतीय वायुसेना की तकनीक, गति और उड़ान कौशल के संगम को दर्शाती है। 25 अक्तूबर को जब लड़ाकू विमान और एरोबेटिक टीमें गंगा के ऊपर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगी, तो नमो घाट और काशी के लोगों को आसमान में भारतीय वायुसेना की शक्ति और सटीकता का सीधा नजारा देखने को मिलेगा।