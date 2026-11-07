वाराणसी: बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान में बनेगा म्यूजियम, परिवार करा रहा नवीनीकरण

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वाराणसी में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान को तोड़े जाने को लेकर उठे सवालों के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। परिवार इस मकान का नवीनीकरण करा रहा है। पुराने और जर्जर भवन को हटाकर दोबारा निर्माण कराया जाएगा। खास बात यह है कि परिवार ने पुनर्निर्माण के बाद इसी स्थान पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का म्यूजियम स्थापित कराने की बात कही है। इससे शहनाई के जादूगर की विरासत और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की उम्मीद जगी है।

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