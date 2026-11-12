गोवंश तस्करी का खुलासा: पंजाब से बिहार ले जा रहे थे 18 गोवंश, पुलिस मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार

पंजाब से गोवंश लादकर बिहार ले जा रहे तस्करों को भांवरकोल पुलिस ने मुहम्मदाबाद-भरौली मार्ग पर रसूलपुर के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई। दोनों डीसीएम में नौ-नौ गोवंश लदे थे। पुलिस ने मौके से दो डीसीएम के साथ एक तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद किया।

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क्या है पूरा मामला

भांवरकोल थानाध्यक्ष राजीव पांडेय ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पंजाब से पशुओं को लेकर दो डीसीएम बिहार जा रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने रसूलपुर गांव के पास घेराबंदी कर एक डीसीएम को रोक लिया। तलाशी में उसमें नौ गोवंश मिले। चालक से पूछताछ में पता चला कि पीछे से एक और डीसीएम आ रही है, जिसमें नौ मवेशी लदे हैं।