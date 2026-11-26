{"_id":"6b084dbe344c87995a0f2e33","slug":"video-varanasi-local-bullion-traders-raise-questions-regarding-jewellery-exhibitions-demand-an-investigation-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: ज्वेलरी एग्जीबिशनों पर स्थानीय सराफा कारोबारियों ने उठाए सवाल, जांच की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी। शहर में लगातार आयोजित हो रही ज्वेलरी एग्जीबिशनों को लेकर स्थानीय सराफा कारोबारियों और पारंपरिक कारीगरों ने चिंता जताई है। उनका आरोप है कि इन आयोजनों से स्थानीय बाजार का कारोबार प्रभावित हो रहा है और पारंपरिक कारीगरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ गोलू ने एग्जीबिशनों में होने वाली खरीद-बिक्री, सोने की शुद्धता, हॉलमार्किंग और जीएसटी से जुड़े नियमों की जांच कराने की मांग की है। शुभम सेठ गोलू ने कहा कि उनका विरोध व्यापार या व्यापारिक आयोजनों से नहीं, बल्कि अनियंत्रित तरीके से आयोजित होने वाली एग्जीबिशनों से है। उनका कहना है कि ऐसे आयोजनों में बड़ी कंपनियों और बाहरी उत्पादों को प्राथमिकता मिलने से स्थानीय उत्पादकों, छोटे कारोबारियों और हस्तनिर्मित आभूषणों की अनदेखी होती है। इससे पीढ़ियों से आभूषण बनाने का काम कर रहे कारीगरों के रोजगार पर असर पड़ रहा है।

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