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छठ घाटों पर उमड़े पर्यटक, कोलकाता से आई युवतियों ने भी लिया पर्व का आनंद

Pragati Chand

Updated Sun, 15 Nov 2026 06:34 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 06:34 PM IST







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महापर्व डाला छठ पर काशी के गंगा घाटों से लेकर कुंडों, तालाबों और सरोवरों तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान काशी का माहौल मिनी बिहार जैसा नजर आ रहा है। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और सोमवार भोर में उदीयमान सूर्य की आराधना के लिए हजारों व्रती परिवार घाटों पर पहुंचने लगे। ... और पढ़ें

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