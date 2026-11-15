Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Sub-inspector pressure marriage demands and blackmail ends up railway tracks dies woman arrested Ballia

यूपी: शादी और ब्लैकमेलिंग के दबाव में रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दरोगा, ट्रेन से कटकर मौत; बलिया में महिला गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 04:28 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 15 Nov 2026 04:28 PM IST
सार

बलिया में 28 वर्षीय दरोगा संदीप कुमार की रेलवे ट्रैक पर मौत हो गई। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने प्रेम संबंध और कथित ब्लैकमेलिंग से जुड़े मामले में रोली (22) के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

विज्ञापन
Sub-inspector pressure marriage demands and blackmail ends up railway tracks dies woman arrested Ballia
उप निरीक्षक संदीप कुमार की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कथित प्रेम संबंध, शादी का दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान 2023 बैच के एक दरोगा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शनिवार शाम उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक की पहचान संतकबीरनगर निवासी उप निरीक्षक संदीप कुमार (28) के रूप में हुई है। वह पिछले 11 महीने से बलिया के चितबड़ागांव थाने में तैनात थे। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर एक युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन


पुलिस अधीक्षक इराज राजा के अनुसार, शनिवार रात करीब सात से आठ बजे के बीच रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। अगले स्टेशन पर रेलवे लोको पायलट की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी मिली। जांच के दौरान मृतक की पहचान दरोगा संदीप कुमार के रूप में हुई।
विज्ञापन


एसपी ने बताया कि संदीप का सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिसोटार गांव निवासी रोली (22) से प्रेम संबंध था। आरोप है कि युवती उन पर शादी करने का दबाव बना रही थी और ब्लैकमेल भी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, करीब दो साल पहले रोली ने एक अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पत्नी से कहा था- परेशान कर रही है, पैसे मांगती है
मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक की पत्नी रागिनी ने पुलिस को तहरीर दी। एफआईआर के अनुसार, उन्होंने बताया कि उनके पति कुछ समय से तनाव में थे। संदीप ने पत्नी को बताया था कि रोली उन्हें लगातार परेशान कर रही है, उनसे रुपये मांग रही है और पत्नी से मिलने भी नहीं दे रही है।

पत्नी की शिकायत के आधार पर चितबड़ागांव थाने में रोली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी युवती को रेलवे स्टेशन के पास एक बाग से गिरफ्तार किया।

एसपी इराज राजा ने बताया कि दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यदि जांच में आरोपी के साथ किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों के संबंधों, कथित ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed