वाराणसी: 17 जिलों में 25 लाख नाम मतदाता सूची से बाहर, इनमें काशी के 2.83 लाख वोटर; लिस्ट विधायकों को सौंपी गई

विधायकों को सौंपा गया क्षेत्रवार ब्योरा : शुक्रवार को लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में काशी क्षेत्र के विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का ब्योरा सौंपा गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसमें यह बताया गया कि किस क्षेत्र में कितने नाम कटे हैं और किन इलाकों में इसका अधिक असर है।



10 से 25 हजार मतदाताओं के नाम जुड़वाने का लक्ष्य : भाजपा की रणनीति केवल कटे नामों की संख्या का आकलन करने तक सीमित नहीं है। पार्टी अब बूथ स्तर पर ऐसे मतदाताओं की पहचान करना चाहती है, जो पात्र होने के बावजूद सूची से बाहर हो गए हैं। पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य रखा है। हर बूथ पर कम से कम 50 मतदाताओं तक पहुंचने की योजना है।



17 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची : निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस पर दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी।