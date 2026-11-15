काशी में छठ: 84 घाटों सहित तालाबों-सरोवरों पर पहुंचे व्रती, सुरक्षा का तगड़ा घेरा; ड्रोन से हो रही निगरानी

घाटों की ओर वाहन ले जाने पर रोक, रात में तीन घंटे ही भारी वाहनों को छूट

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने 15 और 16 नवंबर के लिए विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है। रविवार दोपहर 12 से रात आठ बजे तक और सोमवार भोर तीन से सुबह आठ बजे तक कई मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा। रामापुरा चौराहे से गोदौलिया की तरफ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। छठ पूजा से जुड़े वाहनों को मजदा टॉकीज और सनातन धर्म इंटर कॉलेज की ओर डायवर्ट कर पार्क कराया जाएगा। गोदौलिया से दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद और शीतला घाट की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे। बेनिया तिराहे से रामापुरा जाने वाले वाहनों को बेनिया-पियरी मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा।



भारी वाहनों को 15 और 16 नवंबर को रात 11 बजे से सुबह दो बजे तक ही नो-एंट्री में छूट मिलेगी। इसके बाद सुबह दो बजे से नगर क्षेत्र में उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा के अनुसार, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।



आस्था के इस महापर्व पर प्रशासन के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ व्रतियों को घाटों तक सुरक्षित पहुंचाना और दूसरी तरफ गंगा की गहराई, भीड़ और यातायात से जुड़ी चुनौतियों से निपटना। ऐसे में श्रद्धालुओं की सतर्कता और प्रशासनिक मुस्तैदी ही छठ के आयोजन को सुरक्षित और सुगम बनाने में अहम होगी।