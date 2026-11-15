टावर पर चढ़कर प्रेमी ने भरी मांग: शादी की जिद पर अड़ी युवती, साढ़े 4 घंटे हाईवोल्टेज ड्रामा; जुटे हजारों लोग

बताया जाता है कि दोनों के संबंधों की जानकारी होने पर करीब छह महीने पहले परिवार में विवाद हुआ था। इसके बाद नेहा को बरसठी क्षेत्र के महुआरी गांव स्थित ननिहाल भेज दिया गया। वह करीब तीन महीने से वहीं रह रही थी।



रविवार सुबह करीब छह बजे नेहा ननिहाल से पैदल निकली और बारीगांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसने खुद डायल 112 पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने पुलिसकर्मियों के साथ उसे समझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की टीम भी बुला ली गई, लेकिन युवती नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई।



नेहा की जिद थी कि अभिजीत मौके पर आए। पुलिस ने उसे बुलाया तो पहले उसने नीचे से ही समझाने की कोशिश की। बाद में वह खुद टावर पर चढ़ा, लेकिन ऊंचाई देखकर घबरा गया। उधर, नेहा की मां भी लगातार फोन कर और नीचे से आवाज लगाकर उसे उतरने के लिए मनाती रही।



काफी देर तक चले मान-मनौव्वल के बाद अभिजीत दोबारा टावर पर चढ़ा। नेहा भी कुछ नीचे की ओर आई। इसी दौरान अभिजीत ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद नेहा नीचे उतरने को तैयार हो गई।