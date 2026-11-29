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VIDEO: तीन लघु फिल्मों ने दिखाई LGBTQIA+ समुदाय की चुनौतियां, समान अधिकारों पर हुआ संवाद

किशन चौबे

Updated Sun, 29 Nov 2026 10:22 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 10:22 PM IST







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पांचवीं बनारस क्वीयर प्राइड के तहत सिगरा स्थित अस्मिता संस्था में तीन लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग और संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें लैंगिक पहचान, प्रेम, पारिवारिक स्वीकृति और समान नागरिक अधिकारों पर चर्चा की गई। क्वीयर प्राइड मार्च 13 दिसंबर को आयोजित होगा। ... और पढ़ें

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