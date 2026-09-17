{"_id":"6aabd7aecddf9b6e9b07f50f","slug":"video-three-kilometer-long-queue-in-kashi-lakhs-of-devotees-took-a-dip-in-lolark-kund-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में तीन किमी लंबी कतार, लाखों भक्तों ने लोलार्क कुंड में लगाई डुबकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशी के भदैनी मोहल्ले में लोलार्क षष्ठी पर्व को लेकर देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। बृहस्पतिवार की सुबह से लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संतान और पुत्र रत्न की अभिलाषा लिए लगभग दो लाख भक्त लोलार्क कुंड पहुंचे। आस्था का आलम यह रहा कि बुधवार की रात 12 बजते ही कुंड में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि ज्योतिषियों के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह 6:31 से 10:26 बजे तक पूजा-अर्चना और स्नान का सबसे शुभ काल रहा।

... और पढ़ें