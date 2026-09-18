भीड़ ने बदमाशों को पकड़ा: चेन लूटकर ताबड़तोड़ फायरिंग, ग्राहक बनकर आए थे युवक; ऑनलाइन भुगतान करने का नाटक किया

दुकानदार को खाते में रकम आने का इंतजार था, लेकिन भुगतान नहीं पहुंचा। इसी बीच दोनों ने मौका देखा और चेन लेकर दुकान से बाहर निकलकर भागने लगे। दुकानदार को जब ठगी का पता चला तो उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी बदमाशों के पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही दूरी तक पीछा होने के बाद बदमाशों ने बाइक रोककर पीछा कर रहे लोगों को डराने के लिए असलहे निकाल लिए।



इसके बाद उन्होंने लोगों की ओर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि किसी के गोली लगने की सूचना नहीं है। बदमाशों को लगा कि फायरिंग से लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका पीछा जारी रखा। साहस और तत्परता दिखाते हुए लोगों ने दोनों को घेर लिया। ग्राम बैरमपुर में दोनों बदमाश पकड़े गए। इस दौरान उनकी बाइक और एक बैग भी कब्जे में ले लिया गया।



घटना की सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक सूर्यपाल यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को बदमाशों के पास से दो पिस्टल और दो तमंचे मिले। इनके अलावा तीन खाली मैगजीन, 18 कारतूस बरामद हुआ। बदमाशों के पास चापड़, पेचकस और रेती जैसे औजार भी मिले। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली।