फर्जी सीओ का पर्दाफाश: शराब का ठेका दिलाने के नाम पर ऐंठे 90 हजार, पांचवीं पास आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़ में गंभीरपुर थाना क्षेत्र में खुद को सीओ बताकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 3.20 लाख रुपये मांगने और 90 हजार रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पांचवीं पास है और पुलिस अधिकारी का रौब दिखाने के लिए वर्दी पहनकर वीडियो कॉल करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से दो कूटरचित पुलिस अधिकारी पहचान पत्र, शराब ठेके का फर्जी आवंटन पत्र, पुलिस वर्दी और मोबाइल फोन बरामद किया है।

विज्ञापन





क्या है पूरा मामला

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 17 सितंबर को मिली शिकायत के आधार पर संजय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने खुद को सीओ अधिकारी बताते हुए शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 3.20 लाख रुपये की मांग की थी। 30 अगस्त को उसने 90 हजार रुपये भी लिए। इसके बाद एक सितंबर को पुलिस की वर्दी पहनकर मोबाइल से वीडियो कॉल की और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को भरोसे में लिया। बाद में उसके पुलिस अधिकारी न होने की जानकारी हुई।