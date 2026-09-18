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जमीन के लिए मां-बेटी की हत्या: कमरे में मिली खून से लथपथ लाश, बेटे पर मर्डर का आरोप; पहुंची पुलिस

Fri, 18 Sep 2026 05:46 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 18 Sep 2026 05:46 PM IST
सार

जौनपुर के सैदुपुर गांव में जमीन विवाद में मां-बेटी की हत्या की सूचना से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी।

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Mother and daughter murdered over land Blood-soaked bodies found in room son accused of murder police arrive
माैके पर माैजूद स्थानीय लोगों की भीड़। - फोटो : संवाद

विस्तार
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जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर मां और बेटी की हत्या किए जाने की सूचना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी मां शीतला देवी (75) और बहन गौरा देवी (45) की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही नेवढ़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। 

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना के पीछे जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल लोगों के बारे में पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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