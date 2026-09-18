जमीन के लिए मां-बेटी की हत्या: कमरे में मिली खून से लथपथ लाश, बेटे पर मर्डर का आरोप; पहुंची पुलिस

जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर मां और बेटी की हत्या किए जाने की सूचना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी मां शीतला देवी (75) और बहन गौरा देवी (45) की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही नेवढ़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना के पीछे जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल लोगों के बारे में पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।