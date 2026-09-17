लोहिया ट्रस्ट को लेकर राजभर के तंज पर सपा का पलटवार, सुभाष बोले- मुद्दा नहीं मिल रहा

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लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव की नियुक्ति को लेकर सियासत गरमा गई है। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने इस फैसले पर सपा पर तंज कसा था। इसके जवाब में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुभाष राजभर ने कहा कि ओमप्रकाश और भाजपा को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इसलिए छोटी-छोटी बातों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीति चमकाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। लोहिया ट्रस्ट की बैठक में सभी आठ सदस्यों ने अखिलेश को अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति दी थी।

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