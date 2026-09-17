काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा: सीएम योगी, रक्षामंत्री ने काटा केक; चंद्रबाबू नायडू व चिराग पासवान रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। इस विशेष अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां वाराणसी पहुंचीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत दिग्गजों ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में विधि-विधान से पूजन किए। पूजन कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे।

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सभी नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में आयोजित यह कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। पूजन के बाद सभी नेताओं ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर का दौरा किया। उन्होंने वहां स्वच्छता प्रहरियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इन प्रहरियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया।इसके अतिरिक्त, उपस्थित सभी दिग्गजों ने श्रद्धालुओं और आम जनता के बीच केक काटा और लोगों में वितरित भी किया। यह आयोजन प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और जनसेवा के भाव को दर्शाता है। इस दौरान डमरू वादन भी किया गया।श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में पूजन का विशेष महत्व रहा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी पूजन में भाग लिया। इस दौरान धाम परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में स्वच्छता प्रहरियों का सम्मान एक महत्वपूर्ण पहल थी। इन प्रहरियों ने कॉरिडोर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाई है। उनके अथक प्रयासों की सराहना की गई। सम्मान समारोह के बाद सभी नेताओं ने केक काटा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। यह आयोजन जनसेवा और स्वच्छता के संदेश को भी प्रसारित करता है।