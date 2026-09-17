सेवा संकल्प अभियान यात्रा: भारत के सम्मान का नाम नरेंद्र मोदी, जन्मदिन पर चिराग पासवान ने की तारीफों की बौछार
पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर काशी में सेवा संकल्प अभियान यात्रा का कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी तारीफों की बौछार कर दी। कहा कि भारत के सम्मान का नाम नरेंद्र मोदी है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर यानी आज से काशी में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई दिग्गज पहुंचे। दिग्गजों के मंच पर पहुंचते ही जय श्रीराम के जयकारे लगाए गए। यहां से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वडनगर के लिए रवाना किया जाएगा।
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि काशी की इस धरती पर सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण क्षण है, आज हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। मेरी यात्रा मेरे प्रधानमंत्री के साथ 12 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। उन्होंने मुझे हर क्षण प्रोत्साहित करने का काम किया। वह हर कार्यकर्ता, हर नागरिक को अपना परिवार का सदस्य मानकर काम करते हैं।
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कहा कि पीएम लगातार काम करते जा रहे हैं। देश का हर युवा अगर उनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे तो भारत विकसित हो जाएगा। देश की सीमाओं को पीएम ने सुरक्षित किया तो अंतरिक्ष में नए आयाम गढ़े गए। देश के हर वर्ग को पीएम ने मुख्यधारा से जोड़ा है। भारत के सम्मान का नाम नरेंद्र मोदी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए मां गंगा और मां अन्नपूर्णा से उनके दीर्घायु की कामना करते हुए 2047 तक पीएम के नेतृत्व में देश के विकसित होने की कामना करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस साल सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और तब से बिना रुके, बिना झुके और बिना डिगे आगे बढ़ाया। इस पर हम सभी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज मैं काशी की पवित्र धरती पर आया हूं। यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। काशी सबसे प्राचीन नगरी है और नई सोच भी देती है। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति समेत कई विकास कार्यों को लेकर उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि भाजपा की सरकार में अयोध्या राम मंदिर निर्माण का काम किया गया। उन्होंने जय श्रीरा का उद्घोष किया। कहा कि यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है। कहा कि पीएम मोदी के लिए सेवा ही धर्म है।