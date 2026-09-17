यूपी: सुअर मारने वाले हथियार से भाई की हत्या, बच्चों के विवाद में हुई थी मारपीट; छह माह पहले की थी दूसरी शादी

घटना के बाद परिवार के लोग आनन-फानन में बबलू को लहूलुहान हालत में राजकीय महिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जानकारी मिलने पर अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह भी अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान बृहस्पतिवार की भोर में बबलू की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।



सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बबलू के चाचा मोती सोनकर और उसके पुत्र गोलू उर्फ राजा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ और आगे की कार्रवाई में जुटी है।सीओ पीडीडीयू अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बबलू सोनकर की हत्या के मामले में नामजद दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।