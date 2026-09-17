घर में घुसकर महिला की हत्या: मनबढ़ ने चार लोगों पर किया था हमला, आधे घंटे तक तांडव; शव लेकर थाने पहुंचे परिजन

जिगना थाना क्षेत्र के खैरा गांव में बुधवार की मध्यरात्रि एक युवक ने एक ही परिवार के चार लोगों पर लाठी-डंडे से हमला किया। इस हमले में 72 वर्षीय यशोधरा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पति राज नारायण पाल, देवर तेरसू पाल और पुत्र रमाकांत पाल घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजन शव लेकर जिगना थाने पहुंचे।

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खैरा गांव निवासी रमाकांत पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात गांव का अंकित दुबे उनके घर में घुस आया था। आरोप है कि उसने उनके 75 वर्षीय पिता राज नारायण पाल के साथ लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे 70 वर्षीय चाचा तेरसू पाल को भी आरोपी ने पीट दिया। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले।