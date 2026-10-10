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मणिकर्णिका घाट मारपीट मामले में सात गिरफ्तार, चौक थाने की पुलिस ने की कार्रवाई, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 10 Oct 2026 02:28 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 02:28 PM IST







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मणिकर्णिका घाट पर मारपीट की घटना के मामले में चौक थाना पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें छह नामजद आरोपी और एक अन्य शामिल है, जिसकी पहचान जांच के दौरान सामने आई। पुलिस ने मामले से संबंधित आरोपियों के फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं। प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ... और पढ़ें

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