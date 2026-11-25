सबसे छोटे बेटे के जाने से टूटा परिवार का सहारा

प्रियांशु चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। कम उम्र के बावजूद वह घर की जिम्मेदारियों को समझता था। उसके पिता अंबिका राजभर राजमिस्त्री का काम कर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते हैं। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रियांशु अपने चाचा के साथ काम कर पिता का हाथ बंटाता था। परिवार में सबसे बड़ा भाई मुकेश राजभर दिव्यांग है, जबकि दूसरे नंबर का भाई गोरख और बहन रिनू अभी पढ़ाई कर रहे हैं।



माता-पिता को उम्मीद थी कि बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगे और घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रियांशु की छोटी-छोटी कमाई परिवार के लिए बड़ा सहारा थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया है। जवान बेटे को खोने के गम के साथ ही अब दिव्यांग बड़े भाई और पढ़ रहे भाई-बहनों के भविष्य की चिंता भी परिवार के सामने खड़ी हो गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।