बलिया: टेंट खोलते समय करंट से किशोर की मौत, बेहोश होकर नीचे गिरा था; पंचायतनामा भरकर सौंपा गया शव
टीकादेवरी गांव में मांगलिक कार्यक्रम के बाद टेंट खोलते समय करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन परिजनों के इन्कार पर पंचायतनामा भरकर शव उन्हें सौंप दिया गया।
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चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के टीकादेवरी गांव में बुधवार की सुबह एक मांगलिक कार्यक्रम के बाद टेंट खोलते समय करंट से एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद परिजनों की मांग पर बिना पोस्टमार्टम कराए पंचायतनामा भरकर शव उन्हें सौंप दिया।
थानाध्यक्ष लालमणि सरोज ने बताया कि मृतक की पहचान रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के डेहरी गांव निवासी अंबिका राजभर के 15 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राजभर के रूप में हुई है। प्रियांशु परिवार की आर्थिक मदद के लिए अपने रिश्ते के चाचा प्रद्युम्न राजभर के साथ डीजे और टेंट का काम करता था।
परिजनों में मातम
बुधवार सुबह टीकादेवरी गांव में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद टेंट खोलने का काम चल रहा था। इसी दौरान प्रियांशु टेंट के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गया और करंट लगने से मौके पर ही उसकी जान चली गई।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। उनकी मांग पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।
सबसे छोटे बेटे के जाने से टूटा परिवार का सहारा
प्रियांशु चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। कम उम्र के बावजूद वह घर की जिम्मेदारियों को समझता था। उसके पिता अंबिका राजभर राजमिस्त्री का काम कर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते हैं। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रियांशु अपने चाचा के साथ काम कर पिता का हाथ बंटाता था। परिवार में सबसे बड़ा भाई मुकेश राजभर दिव्यांग है, जबकि दूसरे नंबर का भाई गोरख और बहन रिनू अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
माता-पिता को उम्मीद थी कि बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगे और घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रियांशु की छोटी-छोटी कमाई परिवार के लिए बड़ा सहारा थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया है। जवान बेटे को खोने के गम के साथ ही अब दिव्यांग बड़े भाई और पढ़ रहे भाई-बहनों के भविष्य की चिंता भी परिवार के सामने खड़ी हो गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।