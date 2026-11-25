यूपी: ओमप्रकाश ने आजम पर साधा निशाना, कहा- मुसलमानों को वोट बैंक और गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं; होगी महारैली
कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की अतरौलिया और दीदारगंज विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। आजम खान पर मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखने का आरोप लगाया। सहयोगी दलों में सीटों की खींचतान पर बोले- भाई-भाई के बंटवारे में थोड़ा-बहुत चलता है। छह दिसंबर को सामाजिक समरसता महारैली होगी।
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सुभासपा अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर जिले की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने अतरौलिया और दीदारगंज विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं, सपा नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को केवल वोट बैंक और गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसके उलट एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं।
राजभर बुधवार को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने भवानीपुर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। कहा कि सपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर कांग्रेस को सीधा संदेश दे दिया है कि जितनी सीटें मिल रही हैं, उतनी ले लें, नहीं तो अपना रास्ता देखें।
विपक्ष पर किया सियासी तंज
आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में अतरौलिया और दीदारगंज से चुनाव लड़ने की इच्छा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है। हालांकि, निषाद पार्टी की ओर से अतरौलिया सीट पर दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा अभी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ सम्मेलन कर रही है। सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला दिल्ली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।
सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान और दावेदारी पर चुटकी लेते हुए राजभर ने कहा कि भाई-भाई के बंटवारे में थोड़ा-बहुत चलता है। उन्होंने इसे गठबंधन की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया।
इस दौरान उन्होंने छह दिसंबर को आजमगढ़ शहर के आईटीआई मैदान में आयोजित होने वाली सामाजिक समरसता महारैली की भी जानकारी दी। बताया कि इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित प्रदेश सरकार के 12 से अधिक मंत्री शामिल होंगे। रैली के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा।