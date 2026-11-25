#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | Over Rahul Gandhi's allegation of the security removal of his father and former PM Rajiv Gandhi, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Harivansh Narayan Singh says, "There is a crucial question that the nation deserves an answer to: who within the Congress party were in contact with the LTTE? Who assured Rajiv Gandhi that he could trust the LTTE—claiming that talks had taken place and that the group would not engage in any hostile acts? Furthermore, who were the individuals in Rajiv Gandhi’s inner circle who encouraged him to go into crowds, suggesting that the government was merely using "security alerts" to undermine his popularity? These individuals must be identified, and the people of this country should demand an investigation—even now, if one has not yet been conducted." Harivansh Narayan Singh served as the Additional Information Adviser in the PMO during former Prime Minister Chandra Shekhar's tenure