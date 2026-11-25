वाराणसी: हरिवंश का राहुल गांधी पर पलटवार, पूछा- कांग्रेस में LTTE के संपर्क में कौन था?
राहुल गांधी के राजीव गांधी की सुरक्षा हटाए जाने संबंधी आरोपों पर हरिवंश नारायण सिंह ने कांग्रेस में LTTE के संपर्कों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि राजीव गांधी को किसने भरोसा दिलाया था कि LTTE उनसे कोई शत्रुतापूर्ण गतिविधि नहीं करेगा। साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की।
विस्तार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा हटाए जाने के आरोपों पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कौन लोग लिट्टे (LTTE) के संपर्क में थे? किसने राजीव गांधी को भरोसा दिलाया था कि लिट्टे उनके खिलाफ कोई हिंसक गतिविधि नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और देश की जनता को इसका जवाब मिलना चाहिए।
#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | Over Rahul Gandhi's allegation of the security removal of his father and former PM Rajiv Gandhi, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Harivansh Narayan Singh says, "There is a crucial question that the nation deserves an answer to: who within the Congress party were in contact with the LTTE? Who assured Rajiv Gandhi that he could trust the LTTE—claiming that talks had taken place and that the group would not engage in any hostile acts? Furthermore, who were the individuals in Rajiv Gandhi’s inner circle who encouraged him to go into crowds, suggesting that the government was merely using "security alerts" to undermine his popularity? These individuals must be identified, and the people of this country should demand an investigation—even now, if one has not yet been conducted." Harivansh Narayan Singh served as the Additional Information Adviser in the PMO during former Prime Minister Chandra Shekhar's tenure— ANI (@ANI) November 25, 2026
राजीव गांधी को किसने दिलाया भरोसा?
हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस के भीतर कौन लोग लिट्टे के संपर्क में थे और किसने राजीव गांधी को भरोसा दिलाया था कि लिट्टे के साथ बातचीत हो चुकी है और वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राजीव गांधी के करीबी लोगों में कौन ऐसे थे, जिन्होंने उन्हें भीड़ के बीच जाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि सरकार सुरक्षा अलर्ट के नाम पर उनकी लोकप्रियता कम करने की कोशिश कर रही है।
जांच की मांग की
हरिवंश ने कहा कि उन लोगों की पहचान होनी चाहिए, जिन्होंने राजीव गांधी को इस तरह की सलाह दी थी। यदि इस मामले की जांच अब तक नहीं हुई है तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। देश की जनता को इस पूरे घटनाक्रम का जवाब मिलना चाहिए।