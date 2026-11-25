उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन की ओर से जारी दो अलग-अलग तबादला आदेशों में कुल 28 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इनमें वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) नीतू कादयान का भी तबादला शामिल है। उन्हें गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सोनभद्र, आजमगढ़ और मऊ समेत कई जिलों के अधिकारियों को भी नई तैनाती मिली है।

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दो आदेशों में 28 अधिकारियों के तबादले

जारी आदेशों के अनुसार, पहले आदेश में 10 और दूसरे आदेश में 18 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस तरह कुल 28 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।



वाराणसी की नीतू कादयान गौतमबुद्धनगर भेजीं गईं

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी नीतू कादयान को गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। वह आईपीएस आरआर-2020 बैच की अधिकारी हैं।