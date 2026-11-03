{"_id":"6ae9c51a4c4cd33d780d5318","slug":"video-sanskriti-sansad-organized-at-rudraksh-convention-centre-2026-11-03-1793705242","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति संसद का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में संस्कृति संसद का तीन दिवसीय आयोजन किया गया है। मंगलवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान साधु-संतों व जेन जी के बीच संवाद हुआ। इस दौरान हार्दिक पटेल ने अपने विचार व्यक्त किए।

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