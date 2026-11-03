बीएचयू: एआई से जांची जाएंगी कॉपियां फिर जारी होगा रिजल्ट, पारदर्शिका के साथ गलतियों पर लगेगी लगाम

बीएचयू में सेमेस्टर परीक्षाओं की कॉपियों की जांच अब मैनुअल के साथ ही एआई से होगी। मूल्यांकन के बाद एआई सिस्टम अपने आप रिजल्ट भी तैयार कर देगा। कॉपियों की जांच की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के साथ त्रुटियों से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है।परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से एआई डिवाइस लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

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अभी तक डिजिटल कॉपियों को जांचने की ये व्यवस्था बीएचयू के सिर्फ एक ही संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में दी गई थी जो कि पिछले सेमेस्टर से लागू है। सेमेस्टर की कॉपियां डिजिटली जांची गई है। इसके बेहतर परिणाम आने पर अब इसे हर संकाय और संस्थान में लागू करने की तैयारी है। बीएचयू ने इसके लिए डिवाइस मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। डिवाइस पर करीब 1.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।