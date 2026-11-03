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वाराणसी: अखिलेश यादव बोले- पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ पीड़ित ब्राह्मण भी शामिल

Tue, 03 Nov 2026 07:27 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 03 Nov 2026 07:27 PM IST
सार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी में पीडीए की परिभाषा बताते हुए कहा कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का पीड़ित व्यक्ति, यहां तक कि ब्राह्मण भी, पीडीए का हिस्सा है।

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Varanasi Akhilesh Yadav says PDA includes not only backward classes Dalits and minorities
Akhilesh Yadav - फोटो : एएनआई

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई सहित सभी अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई ब्राह्मण भी पीड़ित है तो वह भी पीडीए का हिस्सा है।

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वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा कि यह केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। इसमें उन सभी लोगों को शामिल किया गया है, जो किसी न किसी तरह पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ समाज के अन्य पीड़ित वर्गों को भी इस अवधारणा में जगह दी गई है।

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अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम भाइयों के अलावा जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने दोहराया कि यदि कोई ब्राह्मण भी पीड़ित है तो वह भी पीडीए के दायरे में आता है।

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