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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BJP welcomed Finance Minister Nirmala Sitharaman and Attended an event at IIT BHU in varanasi

यूपी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचीं काशी, एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

Tue, 03 Nov 2026 04:23 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 03 Nov 2026 04:23 PM IST
सार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचीं। उनका विमान दोपहर में बाबतपुर स्थित एयरपोर्ट पर उतरा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। 

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BJP welcomed Finance Minister Nirmala Sitharaman and Attended an event at IIT BHU in varanasi
वाराणसी पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को दिल्ली से विमान द्वारा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची। उनका विमान दोपहर में बाबतपुर स्थित एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

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इस स्वागत समारोह के दौरान, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री और एयरपोर्ट प्रोटोकॉल प्रभारी शैलेश पांडेय भी उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का विशेष रूप से अभिनंदन किया। 
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स्वागत कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, निर्मला सीतारमण आईआईटी बीएचयू में कर्नाटक के जाने माने संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुईं। यहां वह मुत्तुस्वामी की स्मृति में वित्तमंत्री 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के तीन महान संगीतकारों की त्रिमूर्ति में दीक्षितर का विशिष्ट स्थान है।

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