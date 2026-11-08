बनारस के रिजवान ने उकेरा गणेशजी का चित्र, VIDEO

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उदय प्रताप पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 के छात्र रिजवान ने 121 मीटर मौली के धागे से भगवान गणेश का आकर्षक चित्र तैयार कर गंगा-जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल पेश की है। उनकी इस कलाकृति को इंडियाज ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में जगह मिली है। संकठा नगर कॉलोनी निवासी रिजवान ने यह चित्र चार दिनों में तैयार किया। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन करीब पांच घंटे मेहनत की।

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